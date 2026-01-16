El turismo y la hostelería de Girona muestran su rechazo al incremento de la tasa turística

Reunión entre empresarios del turismo y la hostelería de Girona con la directora general de Turismo, Cristina Lagé. - FEDERACIÓ D'HOSTELERIA Y TURISME DE GIRONA

GIRONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona y el equipo técnico de algunas de las 13 asociaciones que la integran se reunieron este jueves con la directora general de Turismo de la Generalitat, Cristina Lagé, para expresarle su "rechazo" al aumento de la tasa turística.

En el marco del encuentro, celebrado en la sede de la organización empresarial, se abordó el acuerdo de PSC, ERC y Comunes para incrementar el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), así como la creación de un nuevo recargo que los municipios podrán aplicar en concepto del impuesto, informa la federación en un comunicado este viernes.

La organización empresarial trasladó a la directora general que el acuerdo "responde principalmente a las necesidades de apoyo político del gobierno actual y no a una política turística sólida ni a una gestión responsable de una de las principales industrias económicas y de empleo de Catalunya", que representa un 12% del PIB, y en comarcas gerundenses, hasta un 20%.

La Federación expuso que el recargo municipal generará una "competencia desleal entre municipios" y que tendrá un impacto directo y negativo sobre el turismo interior y de proximidad, que en las comarcas gerundenses representa 56% del total de las pernoctaciones.

Esta situación, advirtió, puede "tener consecuencias graves sobre el equilibrio territorial porque la aplicación homogénea del impuesto ignora la diversidad de realidades turísticas de Catalunya y puede acentuar los desequilibrios entre territorios".