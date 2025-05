La turista irlandesa se ratifica en su declaración sobre la violación de un taxista en Barcelona

Fiscalía solicita 12 años de prisión para el acusado y que indemnice a la mujer con 20.000 euros

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La turista irlandesa que el 1 de septiembre de 2023 fue víctima de una violación presuntamente cometida por un taxista en Barcelona se ha ratificado en su declaración este viernes en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona.

La víctima, que ha declarado por videoconferencia y asistida por un traductor, ha explicado que se subió a un taxi muy cerca del pub irlandés en el que había estado bebiendo, en el cruce entre las calles Sicília y Mallorca, y que durante el trayecto hacia su hotel el conductor le hizo preguntas personales, como si tenía novio.

También, que aprovechaba los semáforos en rojo para tocarle las piernas y que le dio un beso, pero que ella no le dio importancia porque se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Ha explicado que, en lugar de ir al hotel, la llevó a un aparcamiento y que, a partir de ese momento, no supo lo que le pasaría: "Estaba en un párking subterráneo, no sabía dónde estaba, mi teléfono no funcionaba".

La turista ha explicado que el taxista se bajó, que abrió la puerta trasera, donde se encontraba ella sentada, que le bajó el pantalón y la ropa interior y la violó: "Yo estaba diciendo 'no', que parara y estaba llorando mucho".

Posteriormente, ella le pidió, llorando, que la llevase a su hotel y él accedió, y fue el recepcionista quien, al verla llegar tan alterada, avisó a la policía.

DECLARARÁ EL PRÓXIMO VIERNES

La Fiscalía pide para el taxista 12 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración con la agravante de aprovechamiento de las circunstancias del tiempo y el lugar y libertad vigilada durante 9 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También solicita, durante el tiempo de la condena, la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de taxista o conductor de vehículos que ofrezcan servicio de transporte a personas y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 8 años.

Para el acusado, que ingresó en prisión provisional en abril de 2024 y declarará el próximo viernes, la acusación pública también pide que indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados.