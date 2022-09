Turull (Junts) asegura que la suspensión de Borràs "dificulta" la estabilidad del Govern

Reconoce que salir del Govern es una opción real si no se cumple el acuerdo de coalición

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament "dificulta" la estabilidad del Govern, después de que su partido haya condicionado su continuidad en el Ejecutivo catalán al cumplimiento de la estrategia independentista del acuerdo de coalición.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha sostenido que la suspensión "no ayuda, dificulta" la estabilidad del Ejecutivo catalán, y ha deseado que la Mesa del Parlament acepte la reconsideración de Junts sobre la suspensión de Borràs.

Turull ha asegurado que Junts no es responsable de la suspensión de Borràs, por lo que ha pedido que "los que lo han provocado digan qué dinámica se pone en marcha", al ser preguntado por si propondrán a una persona que ocupe temporalmente la presidencia del Parlament.

Ha negado que Borràs vaya a dimitir: "Seguro que no", y ha defendido que el artículo del reglamento del Parlament que se le aplicó para suspenderla no estaba previsto para una situación así.

Turull ha reconocido que la interinidad en la presidencia del Parlament "no es buena", pero ha insistido en que no ha estado provocada por Junts, por lo que cree que no corresponde a su partido solucionarlo.

"ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR"

El dirigente de Junts ha explicado que llamó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para trasladarle la decisión de la Ejecutiva de Junts por la que se fijaron de plazo hasta el Debate de Política General para "redirigir" la situación en el Govern en cuanto al cumplimiento del eje nacional del acuerdo de investidura.

Los socios del Govern se han emplazado a verse a partir de la semana que viene, ya que Junts considera que hay "temas nucleares del acuerdo que no se están cumpliendo", ha lamentado Turull.

SALIR DEL GOVERN

Preguntado por si salir del Govern es una opción real para Junts, ha respondido: "Y tanto", y ha criticado que no se esté cumpliendo lo establecido en el acuerdo con respecto al espacio estratégico independentista, la monitorización de la mesa de diálogo y la coordinación independentista en el Congreso.

"Nosotros después del Debate de Política General, en función de cómo haya salido, haremos la valoración, tomaremos una decisión y se someterá a la militancia", ha concretado Turull, que ha asegurado que se hará lo que decidan los afiliados del partido.

También ha subrayado que no están concentrados en la consulta a la militancia ni en qué fecha se realizará, sino el "llegar a un acuerdo" con ERC para reconducir la situación.

El secretario general de Junts ha avisado de que una ruptura del Govern también supondría que se rompieran "más cosas" y tendría efectos en el movimiento independentista, pero ha añadido que no se conformarán con que no se cumpla el acuerdo de coalición.