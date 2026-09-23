Turull (Junts) no ve a Puigdemont como "producto electoral" sino con liderazgo para Catalunya

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull (i) y el líder de Junts, Carles Puigdemont (d) - Junts - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este miércoles que no ve al líder del partido, Carles Puigdemont, como "producto electoral" sino con liderazgo para Catalunya en su eventual vuelta a España y tilda de muy diferente el escenario preelectoral de los posconvergentes sin su líder a distancia.

"Hay que tomar decisiones estructurales, y veo más necesario y más oportuno un liderazgo como el del presidente Puigdemont al frente de Catalunya que un presidente que sea sólo un contexto electoral", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press al preguntársele por la aplicación de la ley de amnístia al expresidente.

Ha expresado que es muy diferente tener en Catalunya a la persona que encabeza un proyecto político que si tiene que hacerlo por videoconferencia o a distancia y ha mostrado su "absoluta" confianza en Puigdemont, de quien asegura que sólo él sabe cuál será su papel en el futuro de Junts.

Preguntado por si confía en que se le aplique a él la amnistía antes del 31 de diciembre, ha afirmado que así debería ser pero ha añadido "Del Supremo nos lo podemos esperar todo".

ILLA

Ha afeado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de jugar "a la polarización", y ha acusado de ello a los extremos.

"Todos juegan a confrontarse unos a otros, hablando de atrincheramientos ideológicos diversos, pero nadie se centra en lo que hace que haya tanta gente que esté enfadada", ha dicho.

Le ha criticado a Illa hablar de superar el 'procés': "Cuando el presidente de la Generalitat habla de pasar página, cuando pasa la página, ¿qué le aparece? Rodalies que no funciona, la asfixia fiscal que no funciona y que cada vez es más grave en Catalunya, los espionajes, la represión, las cloacas del estado, etcétera", ha dicho.

Ha asegurado que si alguien cree que la Ley de Amnistía acaba con el conflicto político no dentro de Catalunya, sino entre Catalunya y el Estado, "va equivocadísimo".