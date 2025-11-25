Turull (Junts) sostiene que Catalunya "debe dejar de ser un infierno fiscal para las clases medias"

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha destacado este martes que Catalunya "debe dejar de ser un infierno fiscal para las clases medias".

Lo ha dicho en un acto celebrado en Móra d'Ebre (Tarragona) en el marco de la campaña 'Junts s'explica', donde le han acompañado la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, informa el partido en un comunicado.

"Ya basta con aguantar una presión fiscal injusta y asfixiante para compensar el expolio fiscal", ha subrayado Turull.

Ha apuntado algunas medidas que defenderá Junts en materia fiscal: "Proponemos la deflactación del IRPF; eliminar el impuesto de sucesiones, un impuesto que castiga el esfuerzo de las clases medias; una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y también del impuesto de sociedades para pymes".

Por su parte, Sales ha criticado que el Govern "utiliza un doble tripartito con Comuns y ERC para temas ideológicos y con PP y Vox para temas relacionados con la nación y la lengua", y ha reivindicado a Junts como el garante contra la desnacionalización que está sufriendo Catalunya, en sus palabras.

'JUNTS S'EXPLICA'

El alcalde de Móra d'Ebre ha destacado la voluntad de Junts por explicar sus propuestas en todo el territorio.

"Estamos fuertes y esta campaña de 'Junts s'explica' lo demuestra. Queremos explicar nuestro proyecto, resolver dudas y devolver una visión de optimismo y de futuro", ha señalado Biarnés.