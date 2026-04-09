Turull pide priorizar la unidad independentista y no "una nueva coalición de izquierdas españolas"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en la ofrenda floral a la tumba de Manuel Carrasco i Formiguera - JUNTS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido priorizar la unidad del independentismo y no "una nueva coalición de las izquierdas españolas", ante el acto que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, celebrarán este jueves en Barcelona.

"Cuando se trata de derechos y libertades nacionales de Catalunya, lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas. Nosotros, todos nuestros esfuerzos, serán para lograr la unidad del independentismo", ha destacado en declaraciones a los medios tras la ofrenda floral de Junts y Fundem la República en la tumba de Manuel Carrasco i Formiguera, en el cementerio de Montjuïc.

Según Turull, ya han trasladado a ERC la necesidad de aprovechar la debilidad parlamentaria del Gobierno para sumar esfuerzos y lograr avances para Catalunya: "Sería importante que, en todo lo que afecte a Catalunya en temas de autogobierno o de reconocimiento nacional, actuáramos con la lógica de 14 diputados y no de 7 más 7".

"Hoy se hará una acto conjunto con gente que ha dicho, por ejemplo, que los Mossos d'Esquadra, la policía nacional de Catalunya, no pueden llevar temas de inmigración", ha reprochado Turull en referencia a la oposición de Podemos a que se transfieran las competencias de dicha cuestión a Catalunya.

En su opinión, cada vez que los catalanes han intentado avanzar en sus derechos y libertades, "el Estado intenta, por la fuerza, nunca por la democracia, aplastar el sentimiento nacional de Catalunya".

Esto, según Turull, ocurrió en 1714, con la Mancomunitat de Catalunya, con el expresidente de la Generalitat Lluís Companys y con Manuel Carrasco i Formiguera: "Todos los presidentes de la Generalitat que han intentado levantar el listón de las ambiciones nacionales de Catalunya han sufrido la persecución de la justicia".

También cree que está ocurriendo actualmente porque "hay unos jueces que están prevaricando" al no aplicar la Ley de Amnistía en la figura del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.