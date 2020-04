Turull y Rull salen de la cárcel con guantes y mascarilla para reincorporarse al trabajo

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull han salido a primera hora de este miércoles de la cárcel de Lledoners, con guantes y mascarilla, para reincorporarse a sus puestos de trabajo en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Ambos han salido a las 8.12 horas del centro penitenciario, y minutos después lo ha hecho el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también con guantes y mascarilla, para dirigir de forma presencial su empresa ubicada en Sentmenat (Barcelona), que forma parte de la cadena de servicios esenciales durante la pandemia del coronavirus.

Tanto Turull como Rull han asegurado que se encuentran "bien" al ser preguntados por los periodistas, y se han dirigido hacia los coches que les esperaban para trasladarlos a sus respectivos puestos de trabajo: el primero en un despacho de abogados de Terrassa, y el segundo en la Mútua Terrassa.

También está previsto que haga uso de nuevo del artículo 100.2 del Reglamento Penitencario el exconseller Quim Forn, porque como Turull y Rull, no pueden hacer "teletrabajo desde su casa, al no estar confinados en sus domicilios" y no contar con autorización para hacerlo desde la cárcel, según fuentes de JxCat.

El que no podrá reincorporarse a la Universitat de Vic es el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, porque el centro universitario permanece cerrado por la crisis del coronavirus, y el exconseller Raül Romeva, ha decidido no salir "para contribuir a no contener más y mejor la pandemia".

Tampoco podrá salir la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, porque la Conselleria de Justicia sólo permite salir a trabajar y no para cuidar a familiares.