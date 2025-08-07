Turull: la vuelta de Puigdemont dejó al "aparato represor del Estado con un palmo de narices"

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Dicha concentraci - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recordado el regreso hace un año del líder del partido y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Barcelona con motivo de la investidura del presidente del Govern, Salvador Illa: "Una vez más, el aparato represor del Estado se quedó con un palmo de narices".

En un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press, ha asegurado que fue "uno de los días de mayor intensidad" que ha vivido junto a Puigdemont.

"Los justicieros con toga, y sus colaboradores y altavoces, salivaban imaginando al presidente en la prisión. La represión no hacía vacaciones, la confrontación contra ella tampoco", ha subrayado Turull.