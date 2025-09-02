La UB celebra sus 575 años con actividades desde este miércoles para recordar su historia

Reafirma su compromiso como "palanca de transformación social y creación de futuro"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha programado un conjunto de actividades culturales, académicas e institucionales para recordar su historia y "legado" con motivo de sus 575 años, informa en un comunicado.

El 3 de septiembre de 1450, un privilegio real de Alfonso el Magnánimo al Consell de Cent de Barcelona permitió fundar el Estudi General de la ciudad, origen de la actual UB.

La celebración, que reafirma el compromiso de la UB como "palanca de transformación social y de creación de futuro a través de la innovación y del conocimiento", se articula en cuatro ejes: 'Una universidad del siglo XIX'. Presente y futuro'; 'La historia de la universidad'; 'El legado de la conmemoración' y 'Una fiesta para todos'.

Una de las primeras actividades programadas es la inauguración del curso del sistema universitario, en el Paraninf del Edificio Histórico de la UB el 7 de octubre con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

OTRAS ACTIVIDADES

La institución también organizará una cumbre internacional de alumnado de CHARM-EU, la alianza universitaria europea que lidera, para renovar su compromiso con los valores europeos de justicia, libertad e igualdad.

A lo largo del curso 2025-2026, la UB programará también varias actividades académicas, como un Congreso Internacional de Investigación sobre la historia de la institución; rutas históricas y acogerá varias exposiciones como una sobre Francesc Layret y otra sobre la Escola d'Artquitectura en el marco del Any Gaudí.

El 575 aniversario de la UB va acompañado de una nueva imagen corporativa con un logotipo creado por el diseñador Borja Vilaplana, exalumno de la universidad; y también se estrenará un espot institucional por la celebración.