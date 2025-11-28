La UEI acoge el foro EconomistesBAN con 8 proyectos de investigación en fase de financiación

La UEI acoge el foro EconomistesBAN con 8 proyectos de investigación de financiación - UEI

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha acogido el foro EconomistesBAN, la red de 'business angels' del Col·legi d'Economistes de Catalunya, donde se han presentado 8 proyectos de investigación que necesitan entre 200.000 y 500.000 euros para financiarse, informa en un comunicado este viernes.

En el acto de bienvenida, el presidente de la UEI y del Club Inversors de EconomistesBAN, Pep Garcia, ha destacado que este es el primer foro de inversión en el Vallès Oriental, concretamente en Granollers, y que "debe servir para crear un ecosistema emprendedor en el territorio".

"Es imprescindible crear un 'hub' de emprendeduría industrial que se impulse desde el Vallès Oriental. Una parte importante de la competitividad futura de nuestro tejido empresarial dependerá de la calidad de los nuevos proyectos emprendedores", ha añadido.

Por su parte, el miembro del comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona y presidente de la Comisión de Emprendeduría y Startups de la entidad cameral, August Tarragó, ha expuesto que "es necesaria la interacción y el trabajo conjunto de todas las personas que forman parte del sistema para que el proceso de emprender sea más fácil".

En la misma línea, el senior financial advisor en Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Daniel de Yzaguirre, ha dicho que "es muy importante acompañar a los inversores más novatos y crear una red que ayude a todo el tejido productivo".

Por último, el presidente de EconomistesBAN, Pol Font, ha hecho hincapié en el potencial del sector industrial en el Vallès Oriental y ha recordado que la red que dirige cuenta con más de 400 inversores y que "no es necesario ser economista para formar parte, ya que está abierta a todo el mundo".