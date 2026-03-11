UGT de Catalunya alerta de un "relato construido artificialmente" en torno al absentismo

El secretario de política sindical UGT de Catalunya, Oscar Riu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de política sindical UGT de Catalunya, Oscar Riu, ha defendido que el debate en torno al absentismo laboral es un "relato construido artificialmente" con el objetivo de desviar la atención de las responsabilidades empresariales y de la situación del sistema sanitario en Catalunya.

Lo ha afirmado este miércoles durante la presentación de un estudio de incapacidades temporales realizado por el sindicato, en la que ha defendido que "el debate sobre el mal calificado como absentismo laboral parte de una visión distorsionada que confunde conceptos y culpa injustamente a las personas trabajadoras".

"La realidad de nuestro país demuestra que la mayoría de las ausencias están justificadas por las enfermedades, permisos o resultados y situaciones ajenas a la voluntad de las personas trabajadoras. Las bajas, debemos recordar, no son una decisión personal, son un procedimiento médico regulado", ha añadido Riu.

RELATO PATRONAL

El representante sindical ha asegurado que el creciente peso de este relato por parte de las empresas ha ido en aumento desde 2020, cuando se derogó en España el real decreto que permitía el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo.

"La reforma laboral retiró eso tan bonito que hizo Rajoy y que permitía que si acumulabas en tu lugar de trabajo, de más de un 20% de la jornada hábil en dos meses consecutivos o un porcentaje de un 5% en los 12 meses anteriores se te podía despedir. Como que esto se retiró con la reforma laboral de 2020, hemos detectado que los empresarios ha empezado a hablar excesivamente del absentismo y de bajas injustificadas", ha defendido Riu.

Ante esta situación, el representante sindical ha dicho que el "problema" no es el mal denominado absentismo laboral, sino un sistema sanitario tensionado e infrafinanciado y condiciones laborales que generan problemas de salud entre los trabajadores y la explotación horaria.

BAJAS LABORALES

Los datos del informe apuntan a que un 52% de los trabajadores en Catalunya acudieron al trabajo enfermos en 2024, frente al 41% de los empresarios, 11 puntos porcentuales de diferencia que desmiente el discurso sobre el incremento de las bajas y "pone de manifiesto el sobre esfuerzo estructural de las personas trabajadoras".

Estas cifras se traducen en una media de 22,3 horas en las que las personas trabajadoras acudieron a su puesto de trabajo estando enfermas, lo que supuso a los empresarios un beneficio de 3.204 millones de euros, o 971 euros por persona, según UGT.

DESEQUILIBRIO Y HORAS EXTRAS

Riu también ha hecho referencia a un "desequilibrio" adicional entre las horas extra trabajadas, que superan a las horas acumuladas a través de bajas médicas: "Si el discurso de la patronal fuera cierto, si la gente no fuera a trabajar y se cogiera la baja cuando quiere, si restamos las horas que estamos enfermos a las horas que trabajamos por explotación horaria, los empresarios de nuestro país aún nos deben horas".

Según los datos del informe, un 76% de las personas trabajadoras en Catalunya alargaron su jornada en 2024, hasta un total de 216 millones de horas, mientras que otro 54,28%, 163,3 millones de horas, trabajó durante su tiempo libre, lo que se traducen en unos beneficios extraordinarios para las empresas de casi 11.900 millones de euros.

"A ver si las patronales de nuestro país entienden que trabajar más horas provoca que las personas enfermen. Seguramente las problemáticas en torno a las bajas y el absentismo son por esta situación de horas que nos obligan a trabajar en casa de forma continua y horas extraordinarias", ha reiterado el representante sindical.

SISTEMA SANITARIO

Más allá de las empresas, el informe de UGT también pone el foco en la inversión en sanidad, donde Riu ha señalado que mientras en 2010 la Conselleria de Salud d ela Generalitat invertía 1.770 euros brutos per cápita, esta cifra se ha reducido hasta 1.426 euros brutos en 2025.

"No sólo el Departamento invierte mucho menos por habitante que antes de los recortes, sino que además, lo hace con una población más envejecida. Es por eso que el sistema sanitario hoy tiene menos capacidad para atender a las personas trabajadoras", detalla el informe.

INCENTIVOS A LOS CAPS

Riu se ha referido también a los incentivos para mejorar la gestión de las incapacidades temporales (IT) en los centros de atención primaria (CAP), asociados a la reducción de dichas bajas, y defendido que la Conselleria de Salud "debería aplicarse más en reducir las listas de espera del sistema sanitario" en lugar de dar bonos para reducir las bajas.

"Creemos que hay una falta de rigor por lo que respecta a las patronales y en muchas ocasiones a la Consellería de Salud de cómo se afronta la verdadera problemática que tenemos en el ámbito laboral de nuestro país y de la salud en Catalunya", ha reiterado el secretario de política sindical.