UGT de Catalunya asegura que en 2025 cerraron 6 pequeños comercios cada día

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que en 2025 cerraron 6 pequeños comercios cada día, un sector que ha asegurado que "se hunde", en un comunicado este jueves.

El sindicato ha señalado que, a pesar del aumento en 6.251 de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), la mayoría de sectores económicos "han perdido afiliación".

Ha añadido que el número de comercios cerrados se debe al aumento continuado de los costes fijos, la presión fiscal, la competencia desigual con grandes plataformas digitales y la falta de políticas públicas eficaces de protección y modernización del sector.

Estos puntos han convertido al pequeño comercio "en una emergencia estructural" que la organización ha añadido que tendrá consecuencias graves en la economía local y la ocupación.

Por otro lado, el sindicato ha alertado de que "se está consolidando" la realidad de los 'autónomos pobres', personas que trabajan de forma continuada, pero que no alcanzan unos ingresos mínimos que, textualmente, les permitan vivir con dignidad ni garantizar su futuro.