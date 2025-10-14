UGT de Catalunya avisa que las cuotas de autónomos "no son impuestos", sino aportaciones sociales

Archivo - El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha defendido que las cotizaciones de los autónomos "no son impuestos, sino aportaciones que sirven para financiar" las prestaciones sociales como la jubilación, la incapacidad temporal o el cese de actividad.

Así se ha manifestado este martes ante el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para elevar el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

"Consideramos fundamental realizar pedagogía sobre este punto, ya que a menudo se confunden conceptos como cotización, IRPF e IVA, que tienen finalidades muy diferentes dentro del sistema económico y fiscal", ha valorado el sindicato.

Asimismo, ha considerado que la propuesta de nuevos tramos de cotización para el período 2026-2028 supone "una continuidad del modelo acordado en 2022 por los agentes sociales y económicos".

A su juicio, "estos ajustes tendrán un impacto moderado para la mayoría de autónomos de Catalunya", ya que se encuentran dentro de los tres primeros tramos, con rendimientos netos mensuales de entre 1.166 y 1.700 euros.