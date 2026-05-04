UGT de Catalunya critica la "incertidumbre" de los trabajadores en el sector financiero

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya considera que el sector financiero actualmente sufre un escenario laboral marcado por la incertidumbre por la implantación de la IA, el aumento de bajas laborales, "objetivos comerciales inalcanzables, plantillas envejecidas y un continuo cierre de oficinas".

"Todo ello en un contexto de beneficios récord que superan los 34.000 millones de euros anuales en 2025 y con la previsión de que en 2026 se superará esta cifra con creces", ha destacado el sindicato mediante un comunicado este lunes.

Según UGT, en 2025 entre el 90% y el 95% de las nuevas incorporaciones están orientadas a perfiles vinculados a la inteligencia artificial y más del 40% de la plantilla supera los 50 años.

También destaca que se registran más de 250 horas extras no remuneradas por empleado y año: "Lo que evidencia una situación de sobrecarga laboral sostenida, un preocupante deterioro de la salud de los trabajadores y trabajadoras y un aumento de problemas de conciliación".

Por eso, el sindicato ha criticado la falta de diálogo social y ha anunciado que ha impulsado medidas como paros y denuncias ante los organismos reguladores nacionales y europeos, y no descarta realizar otras acciones "para defender los derechos laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector".