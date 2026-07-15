UGT de Catalunya critica que la subida del IVA de la luz impulsa el IPC de junio

Archivo - Operarios trabajan en la cadena de producción y montaje del proyecto de respiradores de SEAT para los contagiados por coronavirus en las instalaciones de SEAT de Martorell, en Martorell/Barcelona/Catalunya (España) a 7 de abril de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha afirmado que la recuperación del IVA de la electricidad del 10 al 21% ha contribuido a incrementar los costes energéticos de los hogares y ha impulsado el IPC del mes de junio: "Lastra el poder adquisitivo de las familias".

Ha reaccionado así, mediante un comunicado, a los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya del mes de junio, que subió hasta el 3,2% en junio respecto a un año antes, una décima por encima respecto a mayo (3,1%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato también ha destacado que la partida que más se ha encarecido en el último año ha sido restaurantes y hoteles, lo que "evidencia una escalada sostenida de los precios vinculada a la presión turística".