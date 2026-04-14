UGT de Catalunya ve "imprescindible" reforzar las medidas públicas tras la subida del IPC

Archivo - Compras en el Mercado de la Boquería de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha considerado "imprescindible reforzar las medidas públicas para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía" y ha reclamado que estas no se traduzcan en un aumento de los márgenes empresariales, tras la subida del IPC, informa en un comunicado este lunes.

El IPC en Catalunya subió hasta el 3,1% en marzo respecto a un año antes, por lo que UGT alerta que este incremento, derivado del impacto del conflicto en Irán sobre los precios energéticos y del transporte, rompe la tendencia de moderación de los precios registrada hasta febrero, cuando el IPC interanual se situaba en el 2,2%.

Asimismo, el sindicato advierte que este repunte inflacionario podría intensificarse en los próximos meses: "El encarecimiento del transporte de mercancías acabará trasladándose progresivamente al conjunto de la cesta de la compra".