UGT y CC.OO. apelan a la responsabilidad empresarial ante la relajación del confinamiento

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO de Catalunya han apelado este jueves a la responsabilidad empresarial después de la finalización del permiso retribuido recuperable para los trabajadores no esenciales, que podrán volver a trabajar físicamente a partir del lunes.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha puesto en valor que un millón de personas deberán volver a su centro de trabajo la próxima semana, y ha reclamado que las empresas estén dotadas de todos los equipos de protección individual (EPI) necesarios y refuercen sus medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

"En caso de duda, no hay duda. Si la empresa no tiene las condiciones de seguridad y EPI necesarios, la actividad económica no se puede producir", ha dicho Ros.

CAMIL ROS: "TOLERANCIA CERO"

Ha puesto en valor el esfuerzo de confinamiento que ha realizado la ciudadanía para frenar la propagación del Covid-19, y por ello ha avanzado que el sindicato tendrá "tolerancia cero" con las empresas que no cumplan las medidas de seguridad.

"Lo hacemos por la salud de las personas, porque primero es la salud, pero también por la economía. Si no frenamos el coronavirus, los efectos para la economía pueden ser igual de desastrosos que para la salud", ha finalizado Ros.

CC.OO. LAMENTA "IMPROVISACIÓN" EMPRESARIAL

Por su parte, CC.OO. de Catalunya ha expresado en un comunicado su preocupación ante un posible repunte de contagios a causa de la "improvisación" de las empresas, a las que ha recordado su obligación de cumplir con las normas sanitarias.

Por ello, ha exigido a la Generalitat y al Gobierno que sean "vigilantes" del cumplimiento de las medidas preventivas y se garantice la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las fuerzas de seguridad para que se puedan tomar medidas contundentes ante posibles incumplimientos.

El sindicato también ha dado un "toque de atención" a las patronales para que asuman sus responsabilidades para garantizar que los derechos de los trabajadores no se vulneren y para que la salida de esta crisis se haga sin dejar a nadie atrás.