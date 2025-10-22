UIC Barcelona y Consorci Sanitari de Terrassa refuerzan vínculos en una jornada clínica

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han reunido a profesionales del hospital y docentes e investigadores de la universidad en la I Jornada Acadèmica 'Explorando oportunidades', una iniciativa que nace con el objetivo de reforzar los vínculos entre la práctica clínica y el ámbito académico.

Esta jornada es un nuevo paso en la colaboración entre ambas instituciones, ya que el CST es hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, informa UIC Barcelona este miércoles en un comunicado.

El encuentro ha servido para presentar las principales innovaciones en el plan de estudios del grado en Medicina de UIC Barcelona, así como para compartir experiencias, proyectos y perspectivas sobre cómo la docencia y la investigación pueden integrarse en el día a día de los equipos sanitarios.

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo, ha asegurado que la celebración de esta primera jornada refuerza su compromiso con el CST "para continuar desarrollando un modelo académico centrado en ofrecer una formación integral, innovadora y conectada con la realidad del sistema sanitario".

El director gerente del Consorci Sanitari de Terrassa, Ferran Garcia, ha subrayado que la relación UIC-CST "se ha forjado en dos direcciones: la parte académica de acercar la universidad a los profesionales clínicos, y la parte vinculada a la innovación e investigación".

Además del acuerdo con el CST, UIC Barcelona mantiene colaboraciones con otros centros como el Hospital General de Granollers y el Hospital Universitari General de Catalunya.