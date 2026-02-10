UIC Barcelona dedica el ciclo 'Global Encounters' a la cultura, diplomacia y tradición china

Foto de familia durante la jornada - UIC BARCELONA

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona ha dedicado la nueva edición del ciclo de sesiones 'Global Encounters' a la cultura, la diplomacia y la tradición china, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino, informa en un comunicado este martes.

Los 'Global Encounters' pretenden acercar la cultura y el conocimiento internacional, a través de charlas y actividades, para "reforzar y promover la internacionalización" en los dos campus, en Barcelona y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La jornada ha sido organizada por la universidad con la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, y ha contado con la cónsul en Barcelona, Meng Yuhong; la intervención de una representante de Huawei, Olga Fuentes, y la presencia de 15 cónsules de diversos países.

En la inauguración, el rector Alfonso Méndiz ha destacado que "educación y conocimiento crecen cuando las culturas dialogan", y que encuentros como este muestran el compromiso de su universidad con una formación de excelencia académica y con una perspectiva internacional.

JORNADA

La jornada ha contado con un espectáculo de danza del león y dos talleres (uno de caracteres chinos y escritura y otro del arte marcial del chi-kung), y la UIC Barcelona ha destacado durante el evento su "estrecha colaboración" con la Beijing University of Chemical Technology y la Escuela de Diseño de la Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool.

Este febrero una delegación de la universidad prevé viajar a la feria Apaie en Hong Kong, que tiene el objetivo de "promover la educación mediante una mayor cooperación entre instituciones", enriquecer y apoyar los programas y promover el valor de la educación internacional en la región de Asia-Pacífico, y se harán visitas a universidades en Guangzhou y Qingdao.

Los 'Global Encounters' pretenden reflejar la "apuesta por la internacionalización" de la universidad, que cuenta con 52 dobles titulaciones y un 31% de alumnado extranjero en sus dos campus.