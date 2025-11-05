UIC Barcelona evalúa la realidad virtual y el 'moulange' en el aprendizaje del cuidado de heridas

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona ha desarrollado un proyecto que compara dos métodos para enseñar al alumnado el cuidado de heridas, con el fin de determinar el más eficaz para aprender: el 'moulage' (modelado de heridas en maniquíes) frente a la realidad virtual.

Es un estudio de la investigadora del departamento de Enfermería de la universidad junto al equipo de la unidad de simulación y ha obtenido una ayuda en el marco de la VIII Convocatoria de Proyectos de Investigación de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, informa UIC Barcelona en un comunicado este miércoles.

La investigadora ha explicado que el manejo de heridas es esencial en enfermería pero que la formación práctica sigue siendo un reto: "No siempre el alumnado tiene la oportunidad de participar en las curas durante las estancias clínicas, e incluso en ocasiones no se presentan casos en ese periodo".

Se desarrollará mediante un ensayo clínico aleatorizado no ciego con dos grupos, uno con 'moulage' (modelado de heridas) y otro con realidad virtual: se evaluarán aspectos como la retención del conocimiento a medio plazo, el realismo percibido por los estudiantes, la satisfacción, la confianza y la viabilidad de ambas herramientas.

El estudio se enmarca en la línea de investigación desarrollada desde el grado, orientada al diseño y la aplicabilidad de la simulación clínica para fortalecer tanto las competencias específicas como las transversales de los futuros profesionales de la enfermería.

El Campus Sant Cugat (Barcelona) de la universidad cuenta con el Centro Integral de Simulación Avanzada (Cisa), que reproduce entornos clínicos reales y permite a los estudiantes afrontar situaciones sanitarias críticas en un espacio "seguro, innovador y participativo".