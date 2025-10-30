UIC Barcelona y el Hospital de Granollers impulsan la innovación y la investigación en una jornada

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y el Hospital General de Granollers han reafirmado su compromiso con la formación médica, la innovación docente y la investigación en ciencias de la salud en la I Jornada 'Explorando oportunidades', que ha reunido a profesionales sanitarios, docentes e investigadores de ambas instituciones.

Durante la jornada, celebrada este jueves, se han presentado las principales novedades del grado en Medicina de UIC Barcelona, así como diversas disciplinas conjuntas orientadas a mejorar la docencia, fomentar el intercambio de conocimiento y consolidar líneas de investigación compartidas, informa la universidad en un comunicado.

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo, ha afirmado que la jornada "refuerza el compromiso de la universidad con el Hospital de Granollers y con un modelo formativo, innovador, integral y conectado con la realidad del sistema sanitario".

La directora general del Hospital General de Granollers, Beatriu Bayñes, ha subrayado que el título de la jornada refleja "la voluntad de abrir caminos, de compartir conocimiento y de construir nuevas vías de colaboración entre el mundo asistencial y el académico".

PRESENTACIÓN DE NOVEDADES

El encuentro ha permitido explorar "nuevas maneras de integrar la docencia universitaria en el entorno asistencial del hospital, a través de dinámicas participativas que han impulsado la creación de sinergias entre los equipos académicos y clínicos.

Desde 2008, el Hospital General de Granollers es hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, situada en el Campus Sant Cugat, imparte titulaciones de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Bioingeniería y Ciencias Biomédicas.