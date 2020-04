La UNESCO reconoce la guía 'Com trobar-hi sentit' de consejos para el confinamiento

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UNESCO ha incluido la guía catalana 'Com trobar-hi sentit', editada por el Departament de Treball y la Agència Catalana de la Joventut, en la lista 'The MIL Alliance Response to COVID-19', donde se recogen los 15 mejores recursos pedagógicos a nivel internacional para combatir los efectos psicológicos de la crisis sanitaria.

Según un comunicado, 'Com trobar-hi sentit' surge con el objetivo de acompañar emocionalmente a los jóvenes durante este periodo de distanciamiento social con herramientas que les den equilibrio emocional, ánimo de superación y espíritu cooperativo, "porque la situación de confinamiento, más allá del golpe en aspectos socioenocómicos, también impacta en la salud mental".

La directora general de Juventud de la Generalitat, Laia Girós, ha puesto en valor esta guía y ha apuntado a la necesidad de convertir las dificultades psicológicas en una oportunidad pedagógica y enseñanza para la vida: "Tenemos que tener presente que el confinamiento ha hecho aflorar en la juventud miedos, inseguridades y angustias que se añaden a las habituales".