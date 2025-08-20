La Unidad de Memoria del Hospital de Bellvitge (Barcelona) reduce la lista de espera a 15 días

Paciente en la nueva Unidad de Memoria de Bellvitge. - HOSPITAL DE BELLVITGE

Hasta hace poco era de 12 meses para una primera visita

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva Unidad de Memoria del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha conseguido reducir a 15 días la lista de espera para una primera visita de neuropsicología, que hasta hace poco podía alcanzar los 12 meses.

La unidad entró en funcionamiento el pasado marzo sustituyendo la antigua Unidad Funcional de Demencias de Neurología e incorpora un modelo de atención "integral y multidisciplinario", informa el hospital en un comunicado de este miércoles.

Más allá de hacer "más amable" para pacientes y familiares el abordaje del deterioro cognitivo, el cambio de nombre comporta un concepto más amplio en la atención de estas patologías, que incluyen desde el Alzheimer hasta otras enfermedades más minoritarias.

PRUEBAS EN UNA SOLA MAÑANA

El jefe de la unidad, Jordi Gascon, ha explicado que han concentrado todas las consultas y pruebas en una sola mañana, empezando por una visita de neuropsicología, "fundamental" porque permite establecer el grado de deterioro cognitivo de la persona.

Eso aporta una información "esencial" para el diagnóstico del neurólogo, que se complementa con pruebas como analíticas y TAC proporcionados con antelación desde Atención primaria.

En la misma sesión se añaden una visita de enfermería, que permite valorar la evolución, los riesgos y el estado del cuidador, y otra con Trabajo Social del hospital; de esta forma, el paciente cuenta con las valoraciones médica, enfermera y social de forma integrada en una mañana, y en el mismo espacio de consultas.

Los cambios asistenciales son las primeras acciones de mejora que se han implementado de un paquete de 25, que se definieron en el proceso de transformación hacia la Unidad de Memoria y que afectan a otros ámbitos "esenciales" como la coordinación con la atención primaria, el uso de 'big data' o la mejora de la experiencia del paciente.