Las Unidades Móviles de la Diputación de Barcelona pasarán por 80 municipios en septiembre

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC) de la Diputación de Barcelona pasarán por 80 municipios que no cuentan con este tipo de servicio municipal durante el mes de septiembre.

Según indica en un comunicado, las comarcas del Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Bages, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental y Vallès Oriental recibirán la visita de los equipos técnicos de la Diputación.

De este modo, los vecinos y vecinas podrán acceder a este servicio de forma presencial y gratuita para presentar dudas y reclamaciones sobre consumo, así como recibir material informativo y consejos sobre la factura del agua, gas y electricidad o sobre contratos hipotecarios y telecomunicaciones.