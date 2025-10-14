Unió de Pagesos celebra el Decreto del Govern sobre medidas de apoyo agrario y forestal

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha celebrado que el Govern de la Generalitat haya aprobado el Decreto ley de medidas urgentes de apoyo agrario y forestal este martes aunque, a su juicio, estas medidas son solo un primer paso en la buena dirección y "en ningún caso se contemplan todas las necesarias para resolver el conjunto de retos y desafíos del campesinado".

La entidad ha afirmado que este decreto da cumplimiento a una de sus demandas, con la reducción del impuesto de sucesión, donación o transmision patrimonial, de un 95% para el campesinado profesional, y de un 99% para el campesinado joven profesional, informa el sindicato en un comunicado.

La aplicación de estas reducciones resuelve situaciones generadas por sucesiones sin testamento, o cuando la titularidad de las explotaciones está en manos de personas jurídicas que no las han heredado.

Aun así, el sindicato también considera que este paquete de medidas avanza "en pocos aspectos de los pendientes" como la desburocratización o el tratamiento preferente del campesinado profesional en las medidas de apoyo al sector.

"El Govern va lento en su resolución, ya que quedan pendientes muchas de las políticas que se deben implementar desde Catalunya", ha añadido, y advierte que, en caso de no avanzar lo suficiente y a un ritmo adecuado, Unió de Pagesos deberá plantear una nueva estrategia reivindicativa.