Unió de Pagesos critica la "falta de acción" del Govern ante la crisis del sector cunícola

Archivo - Granja de conejos en imagen de archivo - LA UNIÓ - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha criticado "la falta de acción y respuesta" por parte del Departamento de Agricultura ante la situación que atraviesa el sector cunícola, y avisa de que muchas granjas corren el riesgo de cerrar por falta de viabilidad.

El sindicato recuerda que el 11 de marzo, durante la Mesa Sectorial del conejo, la directora de Agricultura y Ganadería "se comprometió a impulsar un plan de acción específico para el sector y convocar una reunión en el plazo de uno o dos meses para empezar a trabajar", informa el sindicato en un comunicado este martes.

Dos meses después, el sindicato advierte que no ha habido "ninguna convocatoria ni ningún avance", por lo que exige al Departamento que actúe con urgencia, que convoque de forma inmediata al sector y ponga en marcha un plan de acción con medidas concretas y recursos suficientes para garantizar la viabilidad del sector.

UP afirma que el número de explotaciones ha caído un 65% entre 2014 y 2025, mientras que el censo de ganado se ha reducido un 60%; la producción "también se ha desplomado", pues los sacrificios de conejos han descendido un 69% y la producción de carne en canal, casi un 69% en el mismo período.

Paralelamente, el consumo doméstico "sigue en retroceso", ya que ha pasado de 14 millones de kilos consumidos en 2014 a 5,4 millones en 2025, todo ello acompañado de un aumento de los costes de producción, especialmente por los piensos y la energía, situación que ha llevado al cierre a muchas explotaciones, según UP.