Universitarios aprueban ChatGPT pero son escépticos con su implicación ética, según un estudio

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio global hecho de 2023 a 2025 en diversas universidades refleja en uso masivo de ChatGPT entre los estudiantes de educación superior y una satisfacción generalizada con la herramienta de IA, pero también su escepticismo ante posibles implicaciones éticas de esta tecnología.

Además, a mayor uso de ChatGPT hay mayor satisfacción del usuario con la herramienta, según un comunicado de UIC Barcelona, una de las universidades españolas participantes en el estudio (liderado por la Universidad de Ljubljana) junto a las universidades de A Coruña y la de Alicante.

En la primera ola de respuestas, con más de 23.000 estudiantes y 109 países, el 84% de estudiantes de España confirmaron usar ChatGPT.

Los alumnos lo valoran mucho para generar ideas, sintetizar textos, redactar y, sobre todo, simplificar información compleja, pero dudan de su fiabilidad y eficacia en el aula, y tienen preocupaciones relacionadas con el plagio, el fraude académico y la privacidad.

Los encuestados puntuaron del 1 al 5 diversas cuestiones y, en base al análisis de los resultados, hay una relación entre la frecuencia de uso y la satisfacción con la herramienta: quienes raramente usan ChatGPT valoran su experiencia con un 3.36, quienes lo usan moderadamente con un 3.91, y quienes lo usan de manera extensiva con un 4.51.

NO MEJORA LAS 'SOFT SKILLS'

El estudio contrasta la valoración positiva de los estudiantes en 'hard skills' (redacción académica o competencia de lenguas extranjeras) y una percepción escéptica o neutra sobre 'soft skills' (redacción creativa, pensamiento crítico, toma de decisiones o comunicación interpersonal): se concluye que los alumnos no creen que ChatGPT sea útil para mejorar estas habilidades.

A escala global los estudiantes creen que las universidades y las facultades deberían tener en cuenta las implicaciones éticas ante el posible fraude académico y plagio, y los alumnos también expresan inquietudes sobre los impactos sociales de ChatGPT, incluyendo la invasión de la privacidad y el aumento del aislamiento social.

OPTIMISMO POR EL FUTURO LABORAL

Sí predomina el optimismo sobre el futuro laboral, principalmente ante la posibilidad de que herramientas como esta faciliten el trabajo en remoto, reduzcan el volumen de trabajo y mejoren la productividad, sin poner en peligro los trabajos del futuro.

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC Barcelona y miembro del Observatorio de la IA y Nuevas Tecnologías (OIANT), Ruggero Colombari, ha explicado que él ya nota cambios en el aula.

COLOMBARI: CAMBIA EL ROL DEL PROFESOR

Así, en trabajos grupales cada uno hace su parte con ChatGPT y la añade a un documento compartido, sin intercambiar ideas con el grupo: "Es fácil que estas habilidades se acaben perdiendo, por lo que los docentes deberíamos poner el foco en eso", avisa Colombari.

Además constata que la IA da y sintetiza contenido, por lo cual el profesor tenderá a ser un tutor que acompaña: podrá "seleccionar contenido relevante y diseñar actividades prácticas y simulaciones para ayudar al desarrollo de las 'soft skills".