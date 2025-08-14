UP afirma que la mayoría de payeses "cumplen" con la normativa y protegen a temporeros

Unió de Pagesos critica el "señalamiento" contra la payesía por la gestión de temporeros - GENERALITAT

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha afirmado que la mayoría de payeses "cumplen" con la normativa y tienen en cuenta las condiciones meteorológicas a las que se enfrentan los temporeros durante la campaña de recogida, en el marco del fallecimiento de un hombre que trabajaba en la recogida de fruta en el Segrià (Lleida) durante la ola de calor.

Así lo ha manifestado el sindicato en un comunicado posterior a una rueda de prensa en su sede en Alcarràs (Lleida) para criticar el "señalamiento" contra la payesía y para exigir respeto hacia la labor agrícola y ganadera y defender "la dignidad de los trabajadores y su seguridad laboral".

En el acto, han estado presentes la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, la responsable de Temporeros, Carol Aixut, y el coordinador territorial de la Plana de Lleida, Nèstor Serra.

En este sentido, la entidad ha recordado que hace escasas semanas reclamó junto con otras organizaciones un sistema de inspecciones administrativas "proporcionado y adaptado a la realidad del sector", y ha puesto en valor el sistema de contratación de temporeros que gestiona desde hace años a través de la Fundació Pagesos Solidaris, basado en el acompañamiento profesional y personal.

El sindicato también ha hecho hincapié en las dificultades que debe afrontar el sector ante el clima y la legislación de la Unión Europea, "con cambios constantes y que afectan de manera importante" a su labor, motivos por los que considera que hace falta un reconocimiento de la singularidad del sector agrario.