UP pide parar el concurso para regularizar los terrenos agrícolas de Gallecs (Barcelona)

Tractores labrando el campo durante la acción de protesta - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha organizado este miércoles por la mañana una protesta simbólica con tractores para pedir a la Generalitat que pare el concurso del Incasòl para regularizar los terrenos agrícolas del Espai Rural de Gallecs (Barcelona).

En un comunicado, el sindicato ha argumentado que las explotaciones agrarias "tienen derecho a diversificar los cultivos y métodos de producción para adaptarse a las condiciones del mercado, del medio ambiente y de las particularidades de cada caso".

"Un derecho que choca frontalmente con la obligatoriedad de optar únicamente por la producción ecológica que plantea el plan, a la vez que puede afectar muy negativamente a la viabilidad económica de las fincas de esta zona", ha añadido.