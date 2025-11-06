La UPC y la UB suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB) han suspendido la actividad académica prevista para este jueves ante la alerta emitida por Protecció Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales en el litoral y prelitoral de Catalunya.

En sendos comunicados, ambas universidades recomiendan el teletrabajo en todas las unidades donde esté permitido y han pedido a la comunidad universitaria seguir las indicaciones de Protecció Civil y de las autoridades competentes.

La UPC y la UB se suman a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Girona (UdG), las cuales también han suspendido toda actividad académica.

Preguntadas por Europa Press, la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat de Lleida (UdL) han afirmado que no suspenden las clases y que prevén normalidad lectiva, dado que el frente de lluvia ha pasado durante la noche en ambas provincias.

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), por su parte, determinó este miércoles que se mantienen las clases con "flexibilidad" en actividades evaluativas, han expresado a preguntas de Europa Press, aunque apuntan que están esperando el comunicado por parte del vicerrectorado de ordenación académica.