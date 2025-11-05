La UAB suspende la actividad académica este jueves por la alerta de lluvias torrenciales

Archivo - Varias personas con paraguas pasean por una de las calles de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha suspendido toda la actividad académica prevista para este jueves ante la alerta emitida por Protección Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales previstas en el litoral y prelitoral de Catalunya.

En un comunicado, la universidad ha explicado que la medida afectará a todos los centros y campus y, en cuanto al personal de la UAB, recomienda realizar teletrabajo en todos aquellos casos en los que sea posible, con el objetivo de reducir los desplazamientos y minimizar riesgos.

La UAB ha instado al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios a mantenerse informados sobre la evolución del temporal y las afectaciones en la movilidad a través de los canales oficiales.