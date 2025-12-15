La UPF aumenta un 56% los alumnos en cursos de catalán en el primer trimestre

Archivo - Edificio Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona - UPF - Archivo

Las inscripciones para estudiar catalán en los cursos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona "han vuelto a batir récords por sexto año consecutivo" con 884 personas apuntadas en el primer trimestre, un aumento del 56% respecto al mismo periodo del año anterior.

La universidad ha destacado el buen funcionamiento de su Programa de Acogida Lingüística y, especialmente, del Mooc Catalan for Begginer de nivel A1.1 de catalán, que ha incrementado los inscritos en casi un 130% en un año, informa este lunes la UPF en un comunicado.

Se trata de un curso en línea que permite al público no catalanoparlante formarse antes de llegar a Catalunya, que ya registra más de 1.000 participantes cada curso.

El comisionado de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha asegurado que el aumento continuo de las inscripciones del Mooc es "una buena muestra de la capacidad de atracción del catalán" y ha valorado el gesto de la comunidad internacional de aprender la lengua.

Se han duplicado los participantes del Catalan Landing Programa, formado por diferentes cursos presenciales de lengua y cultura catalana, y que a inicio de cada trimestre permite a los estudiantes y trabajadores no catalanoparlantes de la UPF adquirir los conocimientos necesarios sobre Catalunya y su lengua.

El curso de C1 de catalán ha crecido en un 25% el número de inscritos respecto al año pasado, y en el curso Català inicial para personal docente investigador se ha aumentado en un 54% y ha obligado a desdoblar grupos.