La UpM y MedECC avisan de que las presiones medioambientales impulsarán la migración mediterránea

La UpM y MedECC presentan un informe sobre el cambio medioambiental en la COP31 - UPM

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) y la red de Expertos Mediterráneos en el Cambio Climático y Medioambiental (MedECC) han advertido de que las crecientes presiones medioambientales podrían cambiar los patrones migratorios en la región mediterránea en los próximos años e impulsar los desplazamientos en busca de seguridad y mejores condiciones de vida si no se adoptan medidas de adaptación y mitigación eficaces.

Así se desprende de un nuevo informe sobre cambio medioambiental, conflictos y migración humana presentado este lunes en la COP31, en Antalya (Turquía), por el vicesecretario general de Estabilidad y Resiliencia de la UpM, Joan Borrell, y el climatólogo de la Universidad de Salento Piero Lionello, ha informado la UpM en un comunicado este lunes.

El documento señala que el Mediterráneo es una de las rutas migratorias más transitadas del mundo, con más de 2,5 millones de personas que han cruzado el mar hacia Europa en las últimas cuatro décadas y más de 30.000 fallecidos o desaparecidos entre 2014 y 2024.

AUMENTO DE TEMPERATURAS Y RECURSOS

Aunque actualmente los factores socioeconómicos y geopolíticos desempeñan un papel más importante en los movimientos transfronterizos, el informe apunta que el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de recursos podrían convertirse en factores "más determinantes" en los próximos años.

De hecho, advierte de que si no se adoptan las políticas necesarias, la habitabilidad en la zona podría verse "gravemente afectada", ya que las temperaturas medias en 2100 podrían ser hasta 6 grados centígrados más cálidas que en la época preindustrial, afectando especialmente a los países del sur y el este con escasez de agua, desertificación y subida del nivel del mar.

Asimismo, de cara a 2050, más del 20% de las especies marinas de interés pesquero en el Mediterráneo podrían extinguirse y el rendimiento de los cultivos podría disminuir un 17%, generando inseguridad alimentaria y falta de recursos.

COOPERACIÓN Y RESPUESTAS

Borrell ha señalado que el Mediterráneo afronta presiones simultáneas del cambio climático, la inestabilidad geopolítica y la migración, pero ha defendido que con mayor cooperación en acción climática y desarrollo sostenible son capaces de "transformar nuestras vulnerabilidades en soluciones compartidas".

Por su parte, Lionello ha subrayado la necesidad de ir más allá de las "narrativas simplificadas" para comprender bien cómo interactúan el cambio medioambiental, los conflictos y las condiciones socioeconómicas y diseñar así respuestas eficaces que reduzcan el sufrimiento humano.

Finalmente, el estudio destaca que los marcos políticos que priorizan la cooperación regional y la inversión en infraestructura verde, agricultura resiliente y gestión sostenible del agua pueden contribuir a prevenir los desplazamientos forzados, mientras MedECC trabaja ya en el Segundo Informe de Evaluación del Mediterráneo (MAR2).