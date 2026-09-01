La Urbana de Barcelona investiga a 2 hombres por grabar a mujeres orinando en las fiestas de Sants

Archivo - Presentación de los nuevos vehículos de la Guardia Urbana en el Arco de Triunfo, a 5 de noviembre de 2025, en Barcelona. Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de paisano de la Guàrdia Urbana de Barcelona han identificado a dos hombres que presuntamente grabaron y fotografiaron a mujeres orinando en el marco de las fiestas de Sants la noche del sábado, según informa el consistorio en un comunicado.

Los equipos uniformados recibieron el aviso de diversas mujeres que informaban que habían visto cómo un hombre las seguía cuando ellas iban a hacer sus necesidades a una zona cercana de la estación de autobuses.

Fue por la noche cuando los agentes permanecieron en el lugar para localizar a los presuntos 'vouyeurs', que se escondían tras arbustos o vehículos estacionados y aprovechaban la distracción de las mujeres para grabarlas.

Ambos quedaron investigados como presuntos autores de un delito de revelación de secretos.

Además, se les intervino los teléfonos móviles para evitar la difusión de las imágenes y ponerlas a disposición judicial.