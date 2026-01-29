La Urbana de L'Hospitalet (Barcelona) incorpora un cinemómetro para detectar patinetes trucados

La policía de L'Hospitalet de Llobregat incorpora un dinamómetro al cuerpo - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha incorporado al cuerpo un cinemómetro portátil homologado para controlar de manera precisa la velocidad real de los patinetes eléctricos y detectar dispositivos trucados.

Esta herramienta permitirá reforzar la seguridad del resto de usuarios de la vía, especialmente los peatones, garantizando que se respeta el límite legal de 25 km/h y verificar si el patinete en cuestión está manipulado, lo que supondría una multa de hasta 500 euros, indica el consistorio en un comunicado este jueves.

En 2025, la policía de L'Hospitalet requisó 340 patinetes por estar modificados y superar el límite de velocidad legal, y desde junio de 2020 ha impuesto más de 8.100 sanciones por mal uso de los vehículos de movilidad personal (VMP).