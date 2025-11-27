Urquijo Gestión supera los 3.900 millones en activos y crece un 19% hasta octubre

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Urquijo Gestión, la gestora de instituciones de inversión colectiva de Banco Sabadell, ha alcanzado los 3.907 millones de euros en activos bajo gestión (+19%) a cierre de octubre, informa en un comunicado este jueves.

Fundada en 1985, la gestora ha pasado de un volumen de activos bajo gestión que rozaba los 1.000 millones de euros en 2015 a los más de 3.900 actual, por lo que la cifra se ha multiplicado por cuatro en diez años.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de Sabadell Urquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, ha puesto en valor que los 40 años de la entidad "son una muestra inequívoca de que va por el buen camino y de que tiene un futuro prometedor por delante".

"En los últimos años hemos adaptado por completo nuestra propuesta de valor, siendo capaces de preservar la esencia de Banco Sabadell: la vocación de servicio al cliente. Gracias al proceso de transformación, llevamos años de fuerte crecimiento tanto en número de clientes como en volumen de negocio", ha añadido.

La entidad ha hecho hincapié en el crecimiento en número de carteras a medida (56,05%) o en patrimonio bajo gestión en este producto (98,25%) durante los dos últimos años, periodo en el que "se ha consolidado el proceso de transformación del modelo de banca privada acometido por Banco Sabadell".

El equipo de Urquijo Gestión está integrado por 25 profesionales organizados en 5 direcciones: Dirección de Inversiones Multiactivo, Dirección de Carteras de Fondos, Dirección de Negocio, Dirección de Control Interno y Dirección de Planificación Financiera.