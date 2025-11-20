Urtasun afirma que Gobierno reclamará judicialmente los archivos de la Fundación Francisco Franco

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este jueves que el Gobierno ha pedido a la Abogacía General del Estado que reclame judicialmente los "más de 30.000" archivos que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) tiene de la dictadura, el día en que se cumplen 50 años de la muerte del dictador.

"Este archivo debe estar en manos públicas y estar, sobre todo, a disposición de los investigadores y de los historiadores para que puedan seguir relatando y documentando todo lo que fueron las torturas y las violaciones de derechos humanos de un dictador tan sanguinario como Francisco Franco", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha señalado que desde el Ministerio de Cultura han elaborado un informe en que han analizado los más de 30.000 documentos que la Fundación posee, y que este concluye son de dominio público porque son documentos que están relacionados con el ejercicio del dictador como jefe de Estado de España.

Ha expresado que la apología del franquismo "no es tolerable" y que cree que se tienen que tomar medidas contra aquellas organizaciones y particulares que celebren actos de enaltecimiento del franquismo.

Ha resaltado que aquellos que critican que se celebre la muerte del dictador en España son una "anomalía" y ha afeado al PP el no acompañar al Gobierno en los actos de conmemoración de la muerte del dictador: "Tenemos una derecha posfranquista que aún no ha superado sus lazos con la dictadura".