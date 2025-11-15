Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión con entidades palestinas - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco.

Lo ha anunciado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno este sábado tras reunirse con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum, en el marco de la campaña Act x Palestine, así como con representantes de la Palestinian Performing Arts Network.

"Tenemos que seguir movilizándonos por Palestina, y el Ministerio de Cultura va a estar al lado de la cultura palestina en los próximos meses", ha afirmado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)