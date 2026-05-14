Urtasun anuncia que están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de prórroga alquileres

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - EUROPA PRESS

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después que los de Carles Puigdemont se hayan abierto a ello bajo algunas condiciones.

"Junts se ha abierto a negociar una prórroga de los contratos con una serie de medidas que yo quiero decir desde aquí que estamos dispuestos a negociar", ha dicho el también portavoz de Sumar en un acto de los Comuns en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) este jueves.

Ha dicho que lo harán "siempre y cuando se garantice que ningún ciudadano de este país vea cómo le expulsan de su casa o cómo no puede afrontar una subida de 400 euros", pero que darán esta batalla, ha dicho.

"SEGUIREMOS LUCHANDO"

"Seguiremos luchando para que la gente que no se pudo acoger se pueda volver a acoger esta prórroga de contratos y volver a llevar esto lo antes posible al Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros", ha añadido.

El primer decreto, que Junts, junto al PP y Vox tumbaron en el Congreso de los Diputados, fue a pesar de ello según Urtasun "muy útil, porque estuvo en vigor durante un mes y medio y hubo mucha gente que ya pudo acogerse a la prórroga".

Los juntaires se mostraron este miércoles abiertos a negociar un nuevo decreto si se incluyen deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.