Urtasun asegura que la postura de Sumar ante la multirreincidencia "no es el punitivismo"

Urtasun durante la visita al 31 Manga Barcelona - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la postura de Sumar ante la multirreincidencia y este tipo de cuestiones "no es el punitivismo", después de que PSOE, PP y Junts hayan acordado con otros partidos de la derecha parlamentaria seis enmiendas para acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia, enmiendas que dice que valorarán.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes en su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ha recordado que esta cuestión de la multirreincidencia "viene del acuerdo de investidura".

Urtasun ha asegurado que su grupo parlamentario analizará las enmiendas a las que se ha llegado a un acuerdo y "lo valorará y actuará en consecuencia".