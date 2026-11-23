El candidato de Comuns-Front Ampli Ernest Urtasun - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha augurado un buen resultado de su partido el próximo 29 de noviembre pese a lo que indican las encuestas y ha alertado de que "el PSOE quede primera fuerza no le sirve de nada a nadie".

"Estas elecciones no van de que uno quede primero o quede segundo, va de ganar el Gobierno, y un PSOE fuerte en la oposición no le sirve de nada a nadie", ha afirmado en una entrevista este lunes en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Al preguntársele por las encuestas, ha señalado que están notando una "creciente movilización del electorado" y ha recordado que en las pasadas elecciones generales, la última semana de campaña, que se ha iniciado este lunes, es en la que más subieron.

"La última semana fue la semana donde más nos catapultamos y estamos convencidos de que esto pasará. Por tanto, auguro un buen resultado", ha subrayado Urtasun, que también ha insistido en el Frente Amplio es la única garantía de un Gobierno progresista.

Por otro lado, ha lamentado el "cierto derrotismo" que derrochan algunas formaciones políticas, concretamente ERC y el PSOE, y ha alertado del estado de ánimo que intentan inculcar las formaciones de derecha para desmovilizar a los votantes progresistas, contra los que ha asegurado que el Frente Amplio saldrá a ganar este domingo.