Urtasun, Collboni y Garriga abren el Any Tàpies reivindicando su legado y compromiso

El ministro Ernest Urtasun, el alcalde Jaume Collboni y la consellera Natàlia Garriga, con la viuda del artista Teresa Barba y los hijos Toni y Clara Tàpies, en la apertura del Any Tàpies

El ministro Ernest Urtasun, el alcalde Jaume Collboni y la consellera Natàlia Garriga, con la viuda del artista Teresa Barba y los hijos Toni y Clara Tàpies, en la apertura del Any Tàpies - EUROPA PRESS

La familia del artista subraya la vigencia de los mensajes de su obra



BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, han abierto este miércoles el Any Tàpies reivindicando la vigencia, el legado y el compromiso del artista, el día que hubiera cumplido 100 años.

En un acto institucional en la Fundació Antoni Tàpies, el ministro de Cultura ha subrayado que Tàpies es uno de los "creadores más universales" que desde Catalunya se sitúa en el mundo, y ha remarcado que no ha perdido su vigencia once años después de su muerte.

Urtasun ha afirmado que el arte de Tàpies habla de ciencia y de otras culturas, ha subrayado que la obra del artista transforma la relación con la que se ve el arte, y ha esperado que el Any Tàpies sirva para provocar nuevas lecturas de su obra.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subrayado que celebrar el legado de un artista como Tàpies es darlo a conocer a las nuevas generaciones, y lo ha definido como uno de los creadores "más importantes del siglo XX".

Collboni ha resaltado que el Any Tàpies permitirá celebrar "su vigencia, su personal mirada", así como su compromiso, y ha asegurado que es un artista ligado a la memoria colectiva de los barceloneses.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha destacado los, a su juicio, tres legados que deja el artista: el humanismo, con su amplitud de miras; su compromiso "cívico y de país", en defensa de la lengua catalana y de todas las libertades, y la Fundació Tàpies.

Garriga ha asegurado que el arte de Tàpies es "un espacio de posibilidades infinitas", y ha subrayado que el Any Tàpies permitirá reivindicar su legado desde una mirada actual y su obra hará de guía.

FAMILIA Y FUNDACIÓN

El hijo del artista Toni Tàpies ha agradecido en nombre de la familia la celebración del centenario, y ha remarcado que debe servir para que la obra de su padre sea "revisitada", y ha reivindicado la vigencia del mensaje de sus trabajos en aspectos como el ecologismo, la democracia y la lucha por la paz.

El presidente del patronato de la Fundació Tàpies, Ferran Rodés, ha asegurado que este miércoles se conmemora el nacimiento de "un genio" con una obra y valores vigentes, mientras que la directora de la institución, Imma Prieto, ha subrayado que el Any Tàpies es un homenaje al pasado y una mirada al futuro.

Al acto institucional del Any Tàpies ha acudido también la viuda de Tàpies, Teresa Barba; su hija, Clara Tàpies; el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y la vicepresidenta tercera de la Diputación de Barcelona, Candela López.

Este acto institucional dará paso a la inauguración del Any Tàpies, en el que participará el cantautor Raimon, que recitará el poema 'Terra Negra' dedicado a Tàpies; el músico Vignesh Melwani --que ha sustituido a Jordi Savall quien no ha podido participar finalmente por una lesión de cadera y enviará un mensaje grabado-- interpretando el 'Cant de la Sibil·la', y la música contemporánea Marina Herlop.

La jornada de este miércoles ha contado con una mañana de puertas abiertas en la fundación, la inauguración de las exposiciones 'Tàpies. La huella zen' y 'A=A, B=B' y una serie de acciones realizadas por ocho artistas contemporáneos en el museo relacionados con episodios de la memoria personal de Tàpies.