Urtasun defiende en Tarragona la justicia fiscal y el aumento del salario mínimo

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha defendido este jueves las propuestas de su formación para promover la justicia fiscal y los derechos laborales durante su intervención en el acto electoral 'És l'hora' celebrado en Tarragona.

Así lo ha informado el partido en un comunicado, en el que Urtasun ha destacado que el Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros mensuales, al tiempo que ha recordado la propuesta de su espacio político para gravar un 2% a los patrimonios superiores a un millón de euros.

Ha manifestado que la prioridad del Frente Amplio es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante la protección del territorio y el refuerzo de los servicios públicos y las pensiones.

Por su parte, la candidata de Comuns-Frente Amplio por Tarragona, Ester Roca, ha recalcado la urgencia de frenar el avance de la extrema derecha frente a los discursos de odio, intolerancia, racismo y machismo que intentan romper la convivencia.

Asimismo, Roca ha reivindicado la memoria democrática como una lección de vida para blindar la memoria histórica y evitar que el país esté condenado a repetir los errores del pasado.