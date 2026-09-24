Urtasun tras el desahucio a Maricarmen: "El Gobierno el martes tiene que estar a la altura"

La policía sacando a Maricarmen de su casa este miércoles - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido este jueves de que "el Gobierno el martes tiene que estar a la altura" y de que el Ejecutivo de coalición trabaja para llevar ese día al Consejo de Ministros el real decreto ley de vivienda.

"Ayer fue un día muy difícil, muy doloroso. España no se puede permitir este nivel de dolor social en 2026", ha declarado a los periodistas en Barcelona en referencia al desahucio de Maricarmen el miércoles.

El también portavoz de Sumar ha afirmado que "un fondo de inversión y la empresa Urbigestión le ha hecho un pulso a la Administración y al Estado" pero que el Gobierno no puede permitirlo, también teniendo en cuenta que al fondo se le ofrecieron alternativas para que Maricarmen pudiera seguir en su casa.

Además, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras el desahucio del miércoles: "La señora Ayuso es una psicópata social".

El ministro ha visitado este jueves en Barcelona La Setmana del Llibre en Català, que se celebra estos días en la zona del Arc de Triomf.

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