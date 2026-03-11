Urtasun dice que el Gobierno va a vigilar que grandes empresas "no se lucren gracias a la guerra"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

Dice que el Gobierno trabaja "de forma intensa" ante los posibles efectos de la guerra

TERRASSA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que el Gobierno va a vigilar que "grandes empresas y oligopolios no se lucren gracias a la guerra" en Irán.

En declaraciones a los medios en Terrassa y preguntado sobre la petición de un 0% de IVA a los alimentos por parte de empresarios, Urtasun ha dicho que "no es la manera" con la que se tiene que afrontar esta situación.

"Muchas empresas energéticas compraron energía hace un año a un precio que ya no es y pueden tener la tentación de venderla a precio actual a los ciudadanos que es otro precio muy distinto y por tanto quiero decirlo de una manera muy clara que esos márgenes empresariales el gobierno los va a vigilar", ha añadido.

El ministro ha asegurado que el Gobierno está trabajando "de forma muy intensa" dialogando en su seno ante las posibles consecuencias que la guerra en Irán pueda tener en la ciudadanía.

"No permitiremos que ninguno de los efectos de la guerra, de esta guerra ilegal lanzada por Donald Trump, la acabe pagando los trabajadores", ha subrayado.

Ha explicado que el Gobierno está trabajando para ver los efectos en los precios de la energía, en los alquileres, en la cesta de la compra y otras cuestiones que puedan afectar a la ciudadanía.

TOMAR MEDIDAS "CUANTO ANTES MEJOR"

Preguntado por si se deben tomar medidas de una forma inmediata, Urtasun ha dicho que el Gobierno tiene que adoptar medidas "y lo tiene que hacer cuanto antes mejor, lo antes posible" con un paquete de medidas.

El ministro ha subrayado que están siguiendo de cerca la evolución de los precios y ha abogado por volver a desplegar un "gran escudo social" como se hizo al inicio de la guerra en Ucrania para que las consecuencias no las pague el ciudadano.