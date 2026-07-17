Urtasun dice que es al TC y el TS "donde hay que exigir agilidad" para aplicar la Ley de Amnistía

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación oficial del programa cultural España País invitado de honor en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que es al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal Supremo (TS) "donde hay que exigir agilidad" para aplicar la Ley de Amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Preguntado por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que instaba al líder de Junts, Carles Puigdemont, a volver a España, Urtasun ha dicho que lo que se necesita es que los tribunales apliquen la Ley de Amnistía "en toda su integridad".

Ha insistido en que el TC "podría aplicar ya" la Ley de Amnistía y permitir que vuelvan las personas que están afectadas y las que están en España pendientes de esas decisiones judiciales.

Por ello, ha considero que lo justo es que "la presión" y la exigencia se ponga sobre las instancias judiciales que tienen que aplicar las sentencias y resuelvan esta cuestión lo antes posible.

Ha subrayado que el aval del TJUE ha "desmontado todas las mentiras" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido al dirigente popular que se disculpe.

DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

Preguntado por la declaración ante la Audiencia Nacional de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado que es una cuestión que afecta al PSOE y ha pedido a la Justicia que haga su trabajo y dirimir responsabilidades.

"Sí le puedo decir que todas las informaciones que están vinculadas a las actividades de Leire Díez en la calle Ferraz no nos gustan nada. Ni nos gusta lo que leemos ni lo que oímos, pero más allá de estos lo que tengo que decir es que la Justicia tiene que hacer su trabajo", ha dicho.

BEGOÑA GÓMEZ

Por otra parte, Urtasun ha considerado "una auténtica vergüenza" el acoso al que han sometido determinadas instancias judiciales al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ratificar la Audiencia de Madrid el juicio con un jurado popular.

Ha dicho que la instrucción del caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado es "un ataque de misoginia y que está tratando de utilizar este casa para derribar al Gobierno".