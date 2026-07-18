Urtasun exige a Feijóo una disculpa por haber estado "mintiendo" con la amnistía

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una disculpa por haber estado "mintiendo" a la sociedad española asegurando que la Ley de Amnistía no era legal porque, afirma, la amnistía es constitucional y legal a ojos del derecho europeo, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional de los Comuns, en el que también han participado el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello y la coordinadora de los Comuns Candela López.

El ministro ha asegurado que esta sentencia "desmonta una por una todas las mentiras y manipulaciones que la derecha española" ha expuesto los últimos tres años sobre la amnistía.

"El Partido Popular y el señor Feijóo se dedicaron a calificar al Gobierno como ilegítimo porque había pactado una amnistía que no era legal", ha criticado, y ha insistido en que es una ley constitucional.

Ha celebrado que esta es una "victoria de Catalunya" y ha remarcado el trabajo de su partido que, sostiene, señaló una hoja de ruta en los peores momentos de la represión.