Urtasun insta a PP y Junts votar a favor del escudo social y dejar "cualquier cálculo" electoral

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a PP y Junts dar su apoyo a la votación del real decreto-ley que prorroga el escudo social en el Congreso este jueves y "dejar de lado la legítima voluntad de ejercer la oposición al Gobierno o cualquier cálculo en clave electoral".

Ha señalado que la buena política exige pensar "siempre y en primer lugar" en el interés general y considera que este jueves se decide si España consolida una red de seguridad que ha demostrado funcionar o si deja a gente a la intemperie, ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Para Urtasun, el decreto refuerza las principales medidas de protección social para 2026: mantiene la prohibición de cortar luz, gas y agua a consumidores vulnerables; prorroga el bono social eléctrico con descuentos entre el 42,5% y el 57,5% y extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

"Es una cuestión de seguridad y certidumbre para quienes más lo necesitan. Estas medidas han demostrado su utilidad. El bono social eléctrico protege hoy a más de 1,7 millones de hogares en España. La moratoria antidesahucios ha evitado más de 58.000 expulsiones del hogar. Detrás de cada cifra hay dignidad para miles de familias".

Ha explicado que el escudo incluye también ayudas para afectados por incendios forestales y por la dana, con exenciones fiscales y apoyo a la reconstrucción, así como incentivos a la eficiencia energética y la movilidad sostenible.