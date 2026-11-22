El mitin de este domingo en Girona - EUROPA PRESS

GIRONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha advertido este domingo en Girona de que hay que elegir al Frente Amplio en vez de Vox como "motor" del futuro gobierno.

En un mitin con la cabeza de lista por Girona, Júlia Boada, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Urtasun ha lamentado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su debate con el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según el ministro, al candidato socialista "se le caló el coche" contra Feijóo, lo que demuestra que sin el Frente Amplio el PSOE no es capaz de funcionar correctamente, según él.

"¿Sabéis por qué no le tiraba el coche? Porque el motor del gobierno progresista es el Frente Amplio y sin el Frente Amplio el coche no tira", ha argumentado.

De este modo, ha alertado de que el 29 de noviembre hay dos opciones: "Una coalición del PP con motor Vox o una coalición del PSOE con motor Frente Amplio para seguir ampliando derechos de la ciudadanía".

ALBIACH Y BOADA

Albiach ha pedido a la clase trabajadora confiar en el Frente Amplio para estar más protegidos, en vez del PSOE (alegando que ve la vivienda como una mercancía) y de ERC, que "ya da las elecciones por perdidas".

Boada ha defendido que el Frente Amplio es el verdadero "voto útil" en Girona, ya que ni los republicanos ni los socialistas pueden conseguir el siguiente escaño en juego en la circunscripción.