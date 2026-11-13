Urtasun sobre las medidas de Feijóo en vivienda: "Aticazos de 7 millones" y eliminar decretos

Acto del Frente Amplio este viernes en Montornès del Vallès (Barcelona) con Ernest Urtasun, Toni Valero y Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

Valero critica que el PSOE llame al 'voto útil': "Que nadie nos haga creer que no podemos ganar"

MONTORNÈS DEL VALLÈS (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Frente Amplio por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha criticado las propuestas del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia de vivienda, y ha ironizado: "Aticazos de 7 millones pagados con dinero público para Ayuso y eliminar las políticas de vivienda para el resto".

Lo ha dicho en un acto de campaña este viernes en Montornès del Vallès (Barcelona), acompañado por el candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio y número 3 del partido por Madrid, Toni Valero; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jèssica Albiach, y el alcalde del municipio, José Montero.

Urtasun ha tildado de "grave" que Feijóo haya dicho en una entrevista emitida este viernes en 'The Wild Project' que quiere derogar el Ministerio de Vivienda, los decretos y la Ley de Vivienda.

También ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.

Así ha respondido al ministro a las declaraciones del líder popular en la entrevista del 'youtuber' Jordi Wild, publicada este viernes, en las que ha defendido , así como a la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre el ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Que todo el mundo tenga claro que esta es la política de vivienda del PP", ha señalado Urtasun, que también se ha referido a las declaraciones de Feijóo sobre sus fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado.

En este sentido, ha sostenido que "este país no se merece estar gobernado por alguien que veranea con un narcotraficante", por lo que ha reclamado defender con fuerza y convicción los derechos de la ciudadanía votando al Frente Amplio el próximo 29 de noviembre.

TONI VALERO

Por su parte, Valero ha reprochado el llamamiento al 'voto útil' por parte del PSOE y ha sostenido que las próximas elecciones, que ha calificado de históricas, "no van solo de quién saca el escaño, va depara qué sirve el escaño que se saca".

En este sentido, ha reivindicado el "propósito, las ganas de luchar y los ideales" del Frente Amplio, a los que ha erigido como la llave del país y la garantía de que el Gobierno haga políticas de izquierda pasados los comicios.

"Ni nos conformamos ni nos resignamos. Que nadie nos haga creer que no podemos ganar, los trabajadores y trabajadoras tienen mucha más fuerza de la que nos creemos", ha sostenido Valero, que ha alertado de un hipotético Ejecutivo de PP y Vox.

En concreto, les ha tachado de "caballo de Troya" de las grandes corporaciones y de los especuladores, y les ha acusado de querer robar a los trabajadores lo que es común para que unos pocos se enriquezcan a su costa.

"¡Son unos vendepatrias, son unos vendeobreros!", ha exclamado el dirigente de IU, que ha pedido no resignarse a que los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, gobiernen el país, insistiendo en que el Frente Amplio es el verdadero 'voto útil' para la clase trabajadora.

ALBIACH

Albiach ha pedido el voto al Frente Amplio para volver a hacer ministro a Urtasun y, además, para hacer ministro a Valero, y ha reivindicado que la única prioridad nacional del Frente Amplio es "que los fachas no lleguen al Gobierno".

También se ha referido a las declaraciones de Feijóo sobre sus fotografías con Marcial Dorado: "Le puede llamar contrabando, narcotráfico o como le dé la gana, pero no es normal pasar el día en el barco de un narcotraficante".